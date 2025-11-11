İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantılarının ilk birleşiminde, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 110 milyar TL, ESHOT'un 29,4 milyar TL, İZSU'nun ise 45 milyar TL olarak komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantılarının birinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı bütçe ve performans programları görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi.

Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 110 milyar TL, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 29 milyar 400 milyon TL, İZSU Genel Müdürlüğü'nün bütçesi ise 45 milyar TL olarak öngörüldü.

Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, yakalarına Atatürk fotoğrafı takarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı'nı okudu. Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yaptığı konuşmada Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözünü hatırlatarak, 'Cumhuriyet'in değerlerini korumaya devam edeceğiz. Fikirde, emekte ve vicdanda birlik halinde olacağız' dedi.

SEL FELAKETİ VE İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİN ORTAK ÖNERİ

Foça ve Bergama'da yaşanan sel felaketinden etkilenen yurttaşlara destek sağlamak amacıyla, tam yetkili bir komisyon kurulması ve komisyona Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlık etmesi yönündeki önerge tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, İzmir'in imar yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına ilişkin önerge de yine tüm siyasi parti gruplarının ortak kararıyla gündeme alındı. Yeni düzenlemenin; kazanılmış hakların korunması, tarım, ticaret, turizm ve kültürel mirasın gözetilmesi ile kıyı kullanımının denetlenmesini amaçladığı belirtildi.