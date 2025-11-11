Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Tiyatro Kursu', yoğun ilgiyle devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından verilen kurslardan, bu yıl 250 kursiyer faydalanıyor. 7 yaşından 60 yaşına kadar geniş yaş aralığındaki katılımcıların yer aldığı kurslarda öğrenciler, yaş gruplarına göre özel olarak oluşturulan sınıflarda eğitim alıyor.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve 7-9, 10-13, 14-17 ve 18 yaş üstü olmak üzere 4 ana grup oluşturulan eğitimlerde, gelişim düzeyine uygun tiyatro çalışmaları yürütülüyor.

Cumartesi günleri 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşen kurslarda öğrenciler temel tiyatro eğitiminin yanı sıra; sahne disiplini, doğru ifade ve özgüven alanlarında da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Eğitim sürecinde her grup kendi oyununu hazırlayarak, yıl sonunda sahneye çıkacak. Ocak ayına kadar sürecek derslerin ardından da oyun çalışmaları başlayacak.

ADIGÜZEL: 'HER GRUP YIL SONUNDA KENDİ TİYATRO OYUNUNU ÇIKARTACAK'

Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ümit Adıgüzel, tiyatro kursunun 3. haftasında olduklarını ve yoğun bir katılımla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, 'Şu anda 250 öğrencimiz var. 7 yaştan başlıyor, 18 yaş ve üstüne kadar gruplandırdık. 7-9, 10-13 yaş gruplarımızı 2'şer sınıfa ayırdık. 14-17 yaş grubumuz ve 18 yaş üstü grubumuz da var. 50-60 yaşa kadar katılımcılarımız mevcut. Kursumuz cumartesi günü sabah 10.00'da başlıyor, akşam 19.00'a kadar devam ediyor' dedi.

Her grubun, kendi içinde yıl sonunda oyun çıkartacaklarını belirten Adıgüzel, 'Ocak ayından sonra oyun çalışmaları başlayacak. Ocak ayına kadar ders alacaklar. 17 yaş grubundaki gençlerimizden yeteneği olan ve konservatuvar isteyenler de ayrıca ayrıştırılıp, onlar da konservatuvar sınavlarına hazırlanacaklar. Hocalarımızın hepsi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları' diye konuştu.