İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini görünür kılmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla arkeolojik kazılara verdiği desteği artırıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin ayağa kalkması için 16 kazıya maddi destek sağlıyor. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı ve Geçici Listesi'nde birçok değere sahip olan İzmir'de insanlığın ortak kültürel mirası olan bu alanların korunması ve her geçen gün daha görünür kılınması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da büyük önem verdiği Smyrna Agorası ve Antik Smyrna Tiyatrosu kazıları için 2027 yılı sonuna kadar toplamda 34,5 milyon lira tutarında destek sağlanacak.

16 KAZIYA 25 MİLYON LİRA KAYNAK

Maddi Destek Programı kapsamında günümüzde İzmir ve yakın çevresinde 16 arkeolojik kazı alanı yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi; Foça (Phokaia), Çeşme (Erythrai), Bayraklı (Eski Smyrna), Bornova (Yeşilova Höyüğü), Seferihisar (Teos), Menderes (Klaros), Konak (Smyrna Agorası), Menemen (Panaztepe), Urla (Klazomenai ve Limantepe), Kemalpaşa (Nif Dağı ve Ulucak Höyük), Torbalı (Metropolis), Selçuk (Ayasuluk Tepesi)

Aliağa (Myrina) kazıları ve Manisa ili sınırlarında yer alan Aigai Antik Kenti'ne destek sağlıyor. 2025 yılı bütçesi çerçevesinde, söz konusu 16 kazıya toplam 25 milyon lira destek verildi.

ANTİK SMYRNA TİYATROSU ÖNEMLİ BİR TURİZM DURAĞI OLACAK

İzmir'in tarihi kent merkezi Kadifekale ile Kemeraltı arasında Büyük İskender'den sonra kurulan Smyrna Antik Kenti'ne ait kalıntıların yer aldığı Smyrna Agorası, İzmir'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

20 bin kişilik kapasitesiyle Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki Antik Smyrna Tiyatrosu da kentin turizm potansiyelini yükseltecek önemli duraklardan biri olacak.

Kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına desteklerini artırdı. Büyükşehir, 2025-2027 yılları arasında kent tarihi açısından büyük önem taşıyan kazılara toplam 34,5 milyon lira kaynak ayıracak.