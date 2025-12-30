İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kuraklık ve artan girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçilere 550 milyon liralık destek sağladı. Sulama yatırımları, fide-tohum dağıtımı ve İZMAR mağazalarıyla üretici ve tüketici desteklendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık, orman yangınları ve artan üretim maliyetlerinin damga vurduğu 2025 yılında İzmirli çiftçiyi yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, kooperatifler aracılığıyla üreticilere toplam 550 milyon liralık destek ulaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'kırsalda topyekûn kalkınma' hedefi doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi, Kırsal Hizmetler Dairesi ve İZTARIM AŞ tarafından çok sayıda proje hayata geçirildi. Başkan Tugay, 2026 yılında kooperatiflere verilecek desteğin 1 milyar liraya çıkarılacağını da açıkladı.

179 BİN FİDE, 20 BİN PAKET TOHUM DAĞITILDI

Üretimin artırılması amacıyla 179 bin fide ve 20 bin paket tohum çiftçilere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri, üreticilere ekim, dikim ve hasat konularında eğitimler verdi.

Kuraklıkla mücadele kapsamında Dikili Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı hizmete açıldı. 62 kilometrelik hatla 8 bin 600 dekar tarım arazisi sulamaya açılırken, damla sulama yöntemiyle yüzde 50 su tasarrufu sağlandı. Ön ödemeli akıllı sayaçlarla su israfının önüne geçildi.

10 YENİ HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ

Kırsal bölgelerde 10 yeni hayvan içme suyu göleti hizmete alınırken, 21 göletin bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca 7 sulama tesisi ve 5 sulama göleti yenilendi, 4 yeni su kuyusu açıldı.

Tarımsal hastalıklarla mücadele kapsamında zeytin, kestane ve meyve üreticilerine bordo bulamacı, göztaşı, feromon tuzakları ve aşılama desteği sağlandı. Toplam 11 bin 792 yabani ağaç aşılandı.

Çiftçilere zeytin ve incir kasaları, su ürünleri kooperatiflerine buz makineleri verildi. Ekolojik Tarım Organizasyonu iş birliğiyle yürütülen Ekopazar İzmir Projesi 15'inci yılına girerken, 17 yeni organik üretici sisteme dahil edildi.

İZMAR 8 AYDA 20 MAĞAZAYA ULAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılındaki en önemli projelerinden biri olan tanzim satış mağazaları İZMAR, 8 ayda 19'u sabit, 1'i gezici olmak üzere 20 mağazaya ulaştı. İZMAR'da yerli üreticiden aracısız temin edilen ürünler uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuldu.

İZTARIM ÜRÜNLERİ YOK SATTI

100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen süt ve süt ürünleri ile Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde işlenen et ürünleri İZMAR raflarında yoğun ilgi gördü. İZMAR yoğurt, ayran ve tereyağı en çok satılan ürünler arasında yer aldı.