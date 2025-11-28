İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'nın İZFAŞ üzerinden yönelttiği eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, 'Yemek' olarak nitelendirilen organizasyonların uluslararası protokol kapsamında düzenlendiği, Çin seyahatinin ise çok yönlü resmi bir çalışma programı olduğu vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'nın, İZFAŞ'ın bazı ihaleleri ve harcamalarına ilişkin yaptığı açıklamaların 'yanıltıcı' olduğunu belirterek kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atmaca'nın eleştirdiği ve yalnızca 'yemek' olarak nitelendirdiği organizasyonların, bu yıl 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Balkan Kültürü temasıyla düzenlenen B40 Balkan Şehirleri Ağı Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Balkan ve Avrupa şehirlerinden belediye başkanları, diplomatik temsilciler, uluslararası kurum yetkilileri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcıların ağırlandığı davetlerin, uluslararası protokol kuralları gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildiği ifade edildi.

'ÇİN SEYAHATİ ÇOK YÖNLÜ RESMİ BİR ÇALIŞMA PROGRAMIYDI'

Açıklamada, Atmaca'nın eleştirdiği Çin seyahatinin yalnızca fuar ziyareti olmadığının altı çizildi. Heyetin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayıyla oluşturulduğu belirtilerek, programın:

Xiamen Uluslararası Doğaltaş Fuarı'nda tanıtım faaliyetlerini, İzmir'in kardeş şehirleri Xiamen, Nanjing ve Şanghay ile yapılan temasları, Akıllı şehircilik, çevre bilimi ve deniz ekosistemi incelemelerini, Yatırım ve ticaret görüşmelerini kapsayan geniş bir uluslararası çalışma programı olduğu kaydedildi.