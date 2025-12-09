İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aralık ayı ilk oturumunda, Buca Onat Tüneli etkileşim bölgesindeki riskli yapıların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve yurttaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlanan destek paketi önergesi, komisyonlara gönderildi. Sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine kira yardımının aylık 30 bin TL'ye çıkarılması, 25 bin TL taşınma desteği sunulması ve kat karşılığı sözleşme modeli gibi öneriler sunacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli'nin etkileşim alanında yer alan ve riskli olduğu tespit edilen yapıların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve yurttaşların mağduriyet yaşamaması için süreci sosyal belediyecilik anlayışıyla, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Onat Tüneli üstünde yer alan ve teknik ekipler tarafından hasarlı olduğu belirlenen konut ve iş yerlerinin can ve mal güvenliği açısından hızlı bir şekilde tahliye edilmesi için kapsamlı bir destek paketi hazırlandı. Riskli yapıların bir an önce boşaltılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan destek paketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aralık ayı ilk oturumunda gündeme alındı.

HAK SAHİPLERİNE 25 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın idaresinde yapılan oturumda gündeme gelen düzenleme; tahliye sürecine katılacak hak sahiplerine farklı seçenekler ve güçlü destekler sunuyor. Buna göre, evini ya da iş yerini tahliye eden hak sahiplerinin arsa ve yapısı belediye tarafından güncel bedelle satın alınabilecek. Hak sahibinin talep etmesi durumunda sadece yapının satın alınması ve mülkiyet hakkının korunması da mümkün olacak. Ayrıca tüm hak sahiplerine tek seferlik 25 bin TL taşınma desteği verilecek. İsteyenlere, taşınmazlarının satın alma bedeli karşılığında Uzundere Toplu Konutları'ndan daire teklifi yapılacak.

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME MODELİ

Bir diğer seçenek ise kat karşılığı sözleşme modeli olarak belirlendi. Bölgede yürütülen zemin analizlerinin yapılaşmaya uygun çıkması halinde, belediye imar uygulamalarını tamamlayarak aynı bölgede yeni konut ve iş yerleri inşa edecek. Bu süreçte hak sahiplerine aylık 30 bin TL kira yardımı yapılacak. Yeni konutlar teslim edilene kadar isteyen hak sahiplerine Uzundere toplu konutlarında bedelsiz konut tahsisi sağlanacak. Ayrıca bu modelde de 25 bin TL taşınma desteği sunulacak.

ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASADA

Zemin analizlerinin yapılaşmaya uygun çıkmaması durumunda ise hak sahiplerine belediyenin mülkiyetindeki başka alanlarda yer alan mevcut veya yeni yapılacak konut ve iş yerleri teklif edilecek. Bu seçenekleri kabul etmeyen hak sahipleri isterlerse arsa ve yapılarının güncel bedelle satın alınmasını talep edebilecek. Konut veya iş yerini satmak ya da kat karşılığı anlaşma yapmak istemeyen hak sahipleri de destek kapsamına alındı. Bu durumda olanlara bir yıl boyunca aylık 30 bin TL kira desteği ile 25 bin TL taşınma yardımı sağlanacak. Önerge Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nda görüşüldükten sonra meclis gündemine gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önemli bir konu daha gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karabağlar'da 2012 yılında riskli ilan edilen 540 hektarlık alanın, 440 hektarlık bölümünde planlama çalışmalarının yürütülebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yetki devri yapılmasına yönelik önerge görüşüldü. CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser'in imzası ile meclise sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Önergeye hakkında konuşan Levent Yıldır, bölgede uzun süredir sorunların yaşandığını belirterek, 'Bu uzun bir süredir insanlarımızın bir takım hizmetleri almasına engel olan bir konuydu. Meclisin ortak irade koyması oldukça önemli' dedi. Karabağlar'daki 540 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında 2012 yılında riskli alan ilan edilmişti. Ancak söz konusu 540 hektarlık riskli alanın bakanlık tarafından hazırlanan imar planları, açılan davaların ardından iptal edilmişti. 540 hektarlık alanın 101 hektarlık bölümünde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlama çalışması yapılmıştı.