TÜİK verilerine göre, yabancı kontrollü girişimler 2023 yılında toplam cironun yaklaşık yüzde 13'ünü elde etti. En yoğun yabancı kontrol tütün ürünleri imalatında görüldü. TÜİK'in açıkladığı veriler, yabancı yatırımların sektörel ve ülke bazında dağılımına dair önemli bilgiler de sunarken, ekonomideki yabancı payını gözler önüne serdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2022 yılında 9 bin 287 iken, 2023'te 10 bin 265'e yükseldi. Bu girişimlerin toplam ciro içindeki payı 2022'de yüzde 12,7 iken, 2023'te yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Yabancı kontrollü girişimlerde çalışanların toplam içindeki payı 2022'de yüzde 5,0 iken, 2023'te yüzde 5,1'e çıktı. Sektörel olarak ise tütün ürünleri imalatı, yabancı kontrol oranının en yüksek olduğu alan oldu. 2023'te bu sektördeki yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı yüzde 92,6 olarak ölçüldü. İkinci sırada sigorta, reasürans ve emeklilik fonları yer alırken, bu alandaki ciro payı yüzde 43,2 olarak kaydedildi.

ALMANYA LİDER, ABD VE İNGİLTERE TAKİP EDİYOR

2023 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ülke bazındaki dağılımında Almanya öne çıktı. Toplam 10 bin 265 yabancı kontrollü girişimden 1.266'sı Almanya tarafından kontrol edilirken, Almanya kontrolündeki girişimlerin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,8 oldu.

Bunu takip eden ülkeler ise ABD ve Birleşik Krallık oldu. ABD kontrolündeki 965 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,2, Birleşik Krallık kontrolündeki 706 girişimin payı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.