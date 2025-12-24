İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Hediyelik Eşya Günleri bu sene 25-26-27 Aralık 2025 tarihlerinde Büyükpark'ta bulunan belediye binası önündeki sarmaşıklı yolda açılacak.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünleri, özel etkinlik ile kazanca dönüşecek.

Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi'de Bornovalılar için düzenlediği özel etkinlikler devam ediyor. 25 Aralık saat 12:00'de başlayacak olan ve 3 gün sürecek 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' nde kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine yüzlerce seçenek Bornovalılar için sunulacak.

Tüm Bornovalıları yılbaşı alışverişi için Hediyelik Eşya Günleri'ne davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Etkinliğimizde kooperatif üyesi kadınların birbirinden özel el emeği ürünleri yer alacak. Bornovalılar buradan alacakları hediyerle sevdiklerine kendilerini özel hissettirirken kadınlarımızın üretim yapmasını da desteklemiş olacak' dedi.