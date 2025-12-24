İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 'STEAM Club - Kız Çocukları için Mühendislik' projesi, altı aylık yoğun maratonun ardından final programıyla sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, final etkinliğine katılarak geleceğin mühendis kızlarıyla bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Kentimiz İzmir Derneği'nin sosyal girişimi olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Kontak-Yenilikçi Öğrenme Merkezi yürütücülüğünde, mühendislik alanında kız çocuklarının gelişimini destekleyen 'STEAM Club - Kız Çocukları için Mühendislik' projesi başarıyla tamamlandı.

Temmuz ayında başlayan altı aylık yoğun program, coşkulu bir final etkinliğiyle sona erdi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen final programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da katılarak kız çocuklarıyla bir araya geldi.

75 KIZ ÇOCUĞU, LOJİSTİKTE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETTİ

Küresel güç teknolojileri alanında lider şirketlerden Cummins'in iş birliği ve GlobalGiving'in finansal desteğiyle yürütülen projeyle, 75 ortaokul öğrencisi kız çocuğuna ulaşıldı. Kız çocukları; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) disiplinlerini kapsayan 60 saatlik atölye programını tamamladı. Projenin bu yılki teması, lojistik sektöründeki ihtiyaçlara odaklanarak 'Lojistikte Yenilikçi Çözümler' olarak belirlendi. Katılımcı takımlar, Cummins İzmir profesyonellerinin mentörlüğünde, gelişmiş sensörler ve programlama teknikleri kullanarak ileri seviye otonom robotlar geliştirdi. Bu süreç, kız çocuklarının yalnızca teknik becerilerini değil, aynı zamanda karmaşık problem çözme, planlama ve strateji geliştirme yeteneklerini de ileriye taşıdı.

TEKNOLOJİ, SANAT VE EĞLENCE DOLU BİR FESTİVAL

Projenin final etkinliği, yalnızca bir turnuva olmanın ötesine geçerek sanatın güçlü biçimde entegre edildiği, dolu dolu bir festivale dönüştü. Çocukların robotik sunumlarının yanı sıra sahne performansları, müzik ve danslarla zenginleşen bu yaratıcı festival; takım çalışmasının, paylaşmanın ve birlikte öğrenmenin değerini coşkuyla kutladı. Finalde ortaya konan yüksek düzeyde yaratıcılık ve güçlü takım ruhu, kız çocuklarının mühendislik ve teknoloji alanındaki sınırsız potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kontak-Yenilikçi Öğrenme Merkezi Koordinatörü Halis Hakyemezoğlu, projenin geldiği noktaya ilişkin şunları kaydetti:

'Bu yıl hem ulaştığımız kız çocuğu sayısı hem de ürettikleri robotların teknik derinliği açısından çıtayı yükselttik. Özellikle sanat ve eğlenceyi programa dâhil etmemiz, çocukların süreçten aldığı keyfi ve kendilerini ifade etme biçimlerini zenginleştirdi. Onların enerjisi ve yaratıcılığı, mühendislik alanında daha fazla kadının yer alması gerektiğine dair inancımızı pekiştiriyor.'