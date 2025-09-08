İzmir Bornova Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Eros Kedi Kliniği, modern altyapısı, uzman kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle hayvanseverlerin yeni uğrak noktası oldu.İZMİR(İGFA) - Klinik, sokak hayvanlarına yönelik tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kliniğe adı verilen Eros’un anısını yaşatarak hayvan dostlarının yaşam hakkını korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi’nin kısa bir süre önce hizmete açtığı Eros Kedi Kliniği, kısa sürede hem hayvanseverlerin hem de patili dostların uğrak noktası oldu. Modern teknolojiyle donatılan klinik; kurumsal işleyişi, hijyen standartları ve uzman kadrosu ile büyük ilgi görüyor.

UZMAN KADRO, GÜÇLÜ ALTYAPI

Klinikte 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve destek personeliyle birlikte toplam 11 kişi görev yapıyor. Böylece Bornova’da sokak hayvanlarına daha hızlı, kapsamlı ve profesyonel hizmet veriliyor. Yeni kliniğin en önemli özelliklerinden biri de muayene saati kısıtlamasının bulunmaması. Ayrıca kısırlaştırma kapasitesi, eski kliniğe kıyasla iki katına çıkarıldı.

SOSYAL BULUŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Daha geniş bir mekâna taşınan klinikte yalnızca tedavi değil; sahiplendirme etkinlikleri, hayvansever buluşmaları ve sosyal etkinlikler de düzenlenecek. Böylece hem sokak hayvanlarının yaşam koşulları iyileştirilecek hem de Bornovalıların hayvan sevgisi ortak bir zeminde buluşacak.

Eros’un adı yaşatılıyor

Klinik, İstanbul’da vahşice öldürülen ve tüm Türkiye’de vicdanları yaralayan kedi Eros’un adıyla hizmet veriyor. Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Büyükpark’taki eski kliniğin hemen karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde açılan merkez, kısa sürede Bornovalı hayvanseverlerin gözdesi oldu.

BAŞKAN EŞKİ: “EROS’UN ADI BORNOVA’DA YAŞASIN İSTEDİK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Eros Kedi Kliniği’nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Hayvan dostlarımızın yaşam hakkını korumak bizim önceliğimiz. Bu klinik sadece tedavi hizmeti sunmakla kalmayacak; sahiplendirme çalışmalarıyla, etkinliklerle ve bilinçlendirme faaliyetleriyle Bornova’nın kalbinde yaşayan tüm hayvanseverler için bir buluşma noktası olacak. Eros’un adı Bornova’da yaşasın, vicdanları yaralayan o acı olay unutulmasın istedik.”