Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve doğru beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla seminerler düzenlemeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Anne Şehir Merkezi Mimoza’da, sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen “Detoks ve Beslenmede Doğru Yaklaşımlar” semineri gerçekleştirildi.

“RENKLİ BİR HAYAT İÇİN, RENKLİ BESLENİN”

Semineri gerçekleştiren diyetisyen Seval Taşkan, detoks süreciyle ilgili doğru bilinen yanlışlara değinerek, vücudun toksinlerden arınmasında doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Taşkan, detoksun yalnızca aç kalmak ya da tek tip beslenmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Karaciğer, böbrek, bağırsak ve lenf sistemi vücudumuzun doğal detoks organlarıdır. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu organları desteklemek, toksinlerden sağlıklı bir şekilde arınmanın en etkili yoludur. Renkli bir hayat için, renkli beslenin. Doğal antioksidanlardan zengin sebze, meyve, baharat ve sağlıklı yağlar, toksin yükünü azaltmada en büyük destekçilerimizdir” dedi.

DETOKSLA TAZELENEN BİR GÜN

Seminer boyunca katılımcılara detoks sürecinde doğru beslenme yöntemleri, antioksidanların sağlığa katkıları ve vücudu toksinlerden arındıran besinler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Etkinlik sonunda ise sağlıklı yaşamı destekleyen detoks suyu tarifleri katılımcılarla paylaşıldı. Hazırlanan detoks suları ikram edilerek seminer keyifli bir şekilde tamamlandı.