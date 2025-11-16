İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. Yılı anısına düzenlenen Atatürk'ü Anma ve Yaşatma Futbol Turnuvası' nın final gününe katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova'nın genç sporcularının centilmence mücadele ettiği ve dostluğun kazandığı turnuvada çocuklara katılım belgesi veren Başkan Eşki, 'Atatürk'ün izinde, sporu ve gençliği desteklemeye devam ediyoruz'dedi.

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuva Tatlı Mustafa Stadyumu'nda gerçekleşti. Turnuvada Çamdibi Gücü, Çamdibi Yavuz, Çamdibi İdman Yurdu ve Kandere Spor Kulüpleri'nden 2015-2016 ve 2017 doğumlu 120 Bornovalı sporcu mücadele etti. Turnuva sonunda tüm spor kulüpleri birinci seçilerek kazanan dostluk oldu.

Bornova'nın Türkiye'de en çok spor kulübüne sahip ilçelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Ömer Eşki, 'Futbol bizim için büyük bir kültür ve yaşam biçimi. Biz de belediye olarak kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi şartlarda bu turnuvayı gerçekleştireceğiz'dedi.