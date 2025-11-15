2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Bulgaristan'ı Bursa'da konuk eden A Milli Futbol Takımımız, ilk yarıyı Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.
BURSA (İGFA) - 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Millilerimizin 1-0 önde kapattı.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Petrov, Kraev, Kristian Dimirtov, Chernev, Gruev, Krastev, Despodov, Rusev, Zdravko Dimitrov
MAÇTAN DAKİKALAR
16. Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşunda top Bulgaristan defansının eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Millilerimiz 1-0 öne geçti.