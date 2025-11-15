Bunlar da ilginizi çekebilir

BURSA (İGFA) - 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Bulgaristan'ı Bursa'da konuk eden A Milli Futbol Takımımız, ilk yarıyı Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

