İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Merkez Kapalı Pazaryeri’nde her Cuma kurulan Kıyafet Pazarı, kısa sürede vatandaşların uğrak noktası oldu. Uygun fiyatlı kıyafet, tekstil, ayakkabı ve mutfak ürünleriyle dikkat çeken pazar, İzmir’in farklı ilçelerinden de ziyaretçi çekiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Merkez Kapalı Pazaryeri’nde kısa bir süre önce açtığı ve her cuma günü kurulan Kıyafet Pazarı, Bornovalılar için kısa sürede önemli bir alışveriş noktası haline geldi.

Pazarda her türlü kıyafetin yanı sıra halı, ayakkabı, tekstil ürünleri ve mutfak malzemeleri de yer alıyor. Modern, düzenli ve hijyenik ortamı ile öne çıkan Pazar, yalnızca Bornovalıların değil, İzmir’in farklı ilçelerinden gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kıyafet Pazarı’nın gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Halkımızın hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere kolayca ulaşabilmesi bizim için çok değerli. Bu tür pazarlarımız hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.