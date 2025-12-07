İstanbul'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi, güçlü mesajlar, dikkat çeken projeler ve özel temaslara sahne oldu. Zirvenin öne çıkan isimlerinden biri ise Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve yabancı konuklarla buluşan Başkan Tekin, hem deneyimi hem de cesur konuşmasıyla büyük ilgi topladı.

Zirvede yaptığı konuşmada kadın bakış açısının şehir yönetimindeki önemine vurgu yapan Başkan Tekin, 'Kadının elinin değdiği her alan daha düzenli, daha üretken ve daha güvenli hale gelir. Pazaryeri'nde kadın istihdamı, üretimi ve sosyal yaşama katılımı bizim önceliğimiz. Kadın sahada, belediyede ve üretimde oldukça şehirler daha güçlü bir geleceğe yürür.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EL YAPIMI KILIÇ HEDİYESİ

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel bir görüşme gerçekleştiren Başkan Tekin, görüşmede Pazaryeri'nin yatırım projelerini, devam eden hizmetleri ve yeni hedeflerini paylaştı.

Görüşmenin en dikkat çeken anı ise Başkan Tekin'in, Bilecik'in ustaları tarafından özel olarak hazırlanan el yapımı kılıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmesi oldu. Hediye takdimi sırasında Tekin'in, 'Kılıcın keskin olsun Reis'im!' sözleri alkışlara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu jestten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği öğrenildi.

PAZARYERİ STANDI ZİRVEDE PARLADI

Pazaryeri Belediyesi'nin stant alanı, yöresel ürünler, kültürel değerler ve kadın emeğiyle hazırlanan örnek çalışmalarla ziyaretçilerin beğenisini topladı. Uluslararası katılımcılar özellikle Pazaryeri'nin üretim kültürü ve yerel kalkınma projelerine ilgi gösterdi. Başkan Tekin, stantta yaptığı tanıtımlarla hem ilçenin vizyonunu anlattı hem de Pazaryeri'nin marka değerini bir kez daha uluslararası platforma taşıdı.

PAZARYERİ'NİN GURURU OLDU

Zirve süresince hem konuşmaları hem de temsil gücüyle dikkatleri üzerine çeken Başkan Zekiye Tekin, Pazaryeri'nin adını Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde duyuran isimlerden biri oldu. Kadınların yerel yönetimlerdeki başarısını, üretim gücünü ve kararlılığını en etkili şekilde ortaya koyan Tekin, zirvenin yıldızları arasında yer alırken, Pazaryeri de, bu yıl İstanbul'da sadece bir ilçe değil; vizyonu, emeği ve kadın gücüyle parlayan bir marka olarak sahne aldı.