İzmir'de Bornova Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların haklarını ifade ettiği yürüyüş, manifesto, şarkı ve atölye çalışmalarından oluşan renkli bir etkinlik düzenledi. Çocuklar hem eğlenip, hem mesajlar verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü çocukların aktif katılımıyla coşkulu ve anlamlı bir etkinlikle kutladı. Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde yüzlerce çocuk, hem eğlendi hem de haklarına sahip çıkmanın önemini hatırlattı.

Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde bir araya gelen çocuklar, ellerinde çocuk haklarını anlatan renkli pankartlarla Büyükpark içindeki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ne yürüdü. Burada ilk olarak 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Aşk Nefes Koca, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel olarak hazırlanan manifestoyu okudu.

Manifestonun ardından çocuklar, 'Haklarım gökyüzüne, umutlarım geleceğe' diyerek taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktı. Hep birlikte 'Çocuk Hakları' şarkısını seslendiren minikler, mesajlarını tüm Bornova'ya duyurdu.

AÇIK HAVADA ATÖLYELER, OYUNLAR VE RENKLİ KARELER

Etkinliklerin devamında çocuklar Büyükpark'taki açık hava atölyelerinde el becerilerini geliştirdiler. Resim yapan, oyunlar oynayan, yüz boyama etkinliğine katılan minikler keyifli anlar yaşadı. Hazırlanan özel fotoğraf tagında hatıra fotoğrafları çekilirken çocukların gün içinde yaptığı resimler de sergilendi.

Çocuklar parkta eğlenirken ebeveynler, Akademisyen Doç. Dr. Türkan Yılmaz Irmak'ın konuşmacı olduğu panele katıldı. Irmak, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerini aktararak çocuk-yetişkin ilişkilerinde nasıl bir dil, yaklaşım ve güven ortamı kurulması gerektiğini anlattı. 'Aslında bugün çocuklar haklarıyla ilgili her şeyi kendileri söyledi' diyen Irmak, çocukların eğitim, gelişim ve korunmaya dair yetişkinlerden farklı ve öncelikli hakları olduğunu vurguladı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA ÇOCUKLARIN ÖZGÜRCE KONUŞABİLDİĞİ BİR KENT OLACAK'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratan bu etkinliklerin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Eşki, 'Bugün çocuklarımız sadece eğlenmedi; haklarını, beklentilerini, hayallerini Bornova'ya duyurdu. Çocukların özgürce konuşabildiği, kendini ifade edebildiği bir kent yaratmak bizim en temel sorumluluğumuz. Bornova'da hiçbir çocuk kendini yalnız veya duyulmuyor hissetmeyecek.' diye konuştu.