İzmir Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükpark'taki Sarmaşıklı Yol'da başlayan Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri, kadın kooperatifi üyesi üreticilerin el emeği ürünlerini Bornovalılarla buluşturdu. Etkinlikte kıyafetten takıya, el yapımı ev ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok seçenek yer alırken, Başkan Ömer Eşki kadın emeğini destekleyen bu tür organizasyonların hem yerel ekonomi hem de toplumsal dayanışma için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri, Büyükpark'taki belediye binası önündeki Sarmaşıklı Yol'da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikte, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünleri hem sergiledi hem de kazanca dönüştürdü. Kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev ve yaşam ürünlerine kadar yüzlerce alternatif, yılbaşı heyecanını paylaşmak isteyen Bornovalıların yoğun ilgisiyle buluştu.

BAŞKAN EŞKİ: 'KADIN EMEĞİ KENTİN EKONOMİSİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadın emeğini desteklemenin yerel kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Eşki, 'Bornova'da kadın emeğini destekleyen projelerimizle yerel ekonomiye ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu tür etkinlikler yalnızca kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına değil, kent kültürümüzün zenginleşmesine de büyük katkı sağlıyor' dedi.

Açılışa katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan da kadın üreticilere bol kazançlı bir yıl diledi.