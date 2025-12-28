Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelerek gençlere başarı dileklerini iletti.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerle buluştu. Programa Başkan Kılca'nın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay, Türk Anadolu Vakfı Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Süleyman Eşit ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlere başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca, davetlerinden dolayı yurt yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Ziyaret sırasında kendi öğrencilik yıllarını da hatırladığını belirten Kılca, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılca, 'Hocalarımız sizlerin yetişmesi için büyük emek veriyor. Pırlanta gibi gençleri gördükçe geleceğimizin emin ellerde olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz.' dedi.

Gençlerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmesinin önemine vurgu yapan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitim, spor ve gençlik hizmetleri alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, ''İyi ki' diyebileceğiniz bir gelecek inşa edebilmek için azimle çalışmalı ve emek vermelisiniz. Tüm çalışmalarımız sizlerin donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesi için. Gençlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ise kendisinin de aynı liseden mezun olduğunu belirterek, imam hatip kökenli olmanın kazandırdığı değerlerin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşıldığını söyledi. Demirci, öğrencilere eğitim hayatlarında azimle ilerlemeleri tavsiyesinde bulunarak başarılar diledi.

Türk Anadolu Vakfı Hacıveyiszade Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Süleyman Eşit ise Başkan Hasan Kılca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, okulun bahçe düzenlemesinde belediyenin önemli katkılar sağladığını belirtti. Eşit, öğrencilerin ileride önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını dile getirdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.