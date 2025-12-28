Gülben Ergen, 2025'i uğurlarken 2026'ya dair temennilerini paylaştı. Mesleğinde 30. yılını kutlayacağı 2026'yı 'söz verdiğim yıl' olarak tanımlayan Gülben Ergen, yeni yılda yaşam dengesini merkeze alacağını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı, 2026'da ruhuna ve bedenine daha fazla zaman ayıracağını, ailesi ve boş vakitlerini önceliklendireceğini söyledi. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını büyüteceğini belirten Gülben Ergen, daha fazla anaokulu açmayı hedeflediğini ifade etti.

Kadınlar ve çocuklara yönelik haksızlıklar karşısında adalet mücadelesini daha güçlü sürdüreceğini dile getiren sanatçı, yaşamına toksik ve negatif kimseyi dahil etmeyeceğinin de altını çizdi.

Gülben Ergen, 30 yıllık sanat yolculuğunu yeni hedefler ve güçlü bir duruşla taçlandırmaya hazırlanıyor.

Bu arada hatırlanacağı gibi Gülben Ergen'in Hakan Akkaya imzalı kırmızı kıyafetiyle New York'ta çekilen kareleri, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi görmüştü.