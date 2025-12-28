İZMİR (İGFA) - İzmir'de yaşayan 1 milyona yakın çocuk için 2025 yılı, sadece oyun ve eğlence değil, aynı zamanda 'hak', 'katılım' ve 'özgüven' yılı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın daha adil, daha renkli ve çocuk dostu bir İzmir hedefiyle hareket eden Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kentin dört bir yanına yayılan merkezleri ve yıl boyu süren etkinlikleriyle çocukların hayatına dokundu.

Yılın en güçlü adımı, çocukların kent yönetiminde aktif rol almasını sağlayan İzmir Çocuk Meclisi oldu. 9-14 yaş arası 199 çocuğun katılımıyla kurulan meclis, farklı konu başlıklarında kurduğu komisyonlarla çalışmalara başladı. Meclis açılışında Başkan Tugay'a hediye edilen, üzerinde çocukların parmak izlerinin bulunduğu 'İzmir'de Çocuk İzi Var' tablosu, dönemin sembolü haline geldi. Çocuklar sadece salonlarda değil, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde metro, tramvay ve vapur hatlarında oluşturdukları 'Çocuk Hakları Rotası' ile de seslerini tüm İzmir'e duyurdu.

2025 yılında hayata geçirilen en kapsamlı çalışmalardan biri de çocukları ve ebeveynleri ekranın görünmeyen tehlikelerine karşı korumayı hedefleyen 'Dijital Güvenlik ve Medya Okuryazarlığı Projesi' oldu.

NewsLab Turkiye ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, İzmir'in 'Dijital Risk Haritası' çıkarıldı. Siber zorbalık, çevrimiçi istismar ve mahremiyet ihlalleri gibi risklere karşı 8-18 yaş arası çocuklar ve 25-65 yaş arası ebeveynler için özel bir koruma kalkanı örüldü. Önce merkez ilçelerde 350 kişilik odak grupla yapılan anketlerle ihtiyaçlar belirlendi. Ardından çocuklar için 'Siber Zorbalıkla Baş Etme' ve 'Dijital Haklar'; ebeveynler için 'Dijital Ebeveynlik' ve 'Mahremiyet Ayarları' atölyeleri düzenlendi. Sürecin sonunda hazırlanan 'Dijital Güvenlik Rehberi' ve politika önerileri içeren final raporu, yerel yönetim politikalarına ışık tutacak bir başucu kaynağına dönüştü. 2026'da da devam edecek proje, UNICEF etik ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir bir model olarak belediyenin çocuk hizmetlerine kalıcı hâlde entegre edildi.

Buca'dan Uzundere'ye, Kadifekale'den Gümüşpala'ya kadar kentin sekiz stratejik noktasında hizmet veren 'Çocuk Merkezleri' ve Menemen'de yer alan 'Ebeveyn ve Çocuk Merkezi', okul dışı eğitimin kalbi oldu. Matematik, Türkçe, fen bilgisi ve İngilizce atölyeleriyle okul başarısı desteklendi. Resim, seramik, sanat atölyesi, yaratıcı drama, jonglörlük ve 'Soytarılar Okulu Tiyatrosu' gibi etkinliklerle çocukların içindeki sanatçı yön ortaya çıkarıldı. Robotik kodlama, STEM, maker ve bilgisayar atölyeleriyle çocuklar dijital çağı yakaladı. Yoga, zumba, tenis, basketbol ve yüzme gibi branşlarla sağlıklı yaşam kültürü aşılandı.

Çocuklar bu yıl İzmir'i yeniden keşfetti. Arkas Sanat ve Denizcilik Müzeleri, Key Museum, Tabiat Tarihi Müzesi ve Nasreddin Hoca Bilim Müzesi gibi kentin kültürel hafıza mekânlarına geziler düzenlendi. Çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek için İnciraltı Kent Ormanı, Can Yücel Tohum Merkezi ve Olivelo Yaşayan Park ziyaret edildi. Bilim meraklıları için Sancar Maruflu Bilim Merkezi ve Uzay Kampüsü gezileri ufuk açtı.

'Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk' ilkesiyle yetişkinlere yönelik de yoğun bir program uygulandı. 'Davranış bozuklukları', 'mahremiyet eğitimi', 'ekran bağımlılığı' ve 'sınava hazırlık' gibi konularda düzenlenen seminerler, ailelere rehberlik etti. 'PERGEL' ve 'Okuyan Bir Gelecek' gibi düzenli projelerle ebeveynlik becerileri güçlendirildi.

Sadece eğlence değil, hak bilinci de yılın ana gündemlerinden biriydi. 'Çocuk işçiliği', 'çocuk yaşta evlenme' ve 'akran zorbalığı' gibi kritik konularda farkındalık atölyeleri düzenlendi. ASAM iş birliğiyle akran ilişkileri iyileştirilirken, Engelli Farkındalık Merkezi ziyaretleriyle empati duygusu geliştirildi. İzmir, 2025 yılında çocukların 'geleceğin büyükleri' olarak değil, 'bugünün bireyleri' olarak kabul edildiği bir kent olma yolunda dev bir adım attı.