Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Yaşlı Evi'nde düzenlediği yeni yıl etkinliği, öğrencilerle kıdemli kent sakinlerini aynı çatı altında buluşturdu.
ANTALYA (İGFA) - İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kuşaklar birlikte yılbaşı ağacı süsledi. Lise öğrencilerinin gitar, saksafon ve keman eşliğinde sunduğu müzik dinletileri, etkinliğe canlılık kattı.
Yaşlı evi üyelerinden oluşan modern dans ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile koro grubunun performansı büyük beğeni topladı.
Kuşaklar arası bağların güçlendiği buluşma, öğrenciler ve yaşlı evi üyelerinin birlikte yılbaşı ağacı süslemesinin ardından sona erdi.
Kaynak: RSS