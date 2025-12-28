Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında hazırlanan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 2026'ya sayılı günler kala yeni yıl heyecanını kentin merkezinde yaşatıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', konserlerden çocuk etkinliklerine, açık hava buz pateni pistinden sokak lezzetlerine uzanan renkli etkinlik alanlarıyla yeni yıl coşkusunu ikiye katlıyor.

Çocuk etkinliklerinden sokak lezzetlerine, açık hava buz pateni pistinden sahne performanslarına, çeşitli sanatçıların verdiği konserlerden eğlenceli yarışmalara kadar birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Işıl ışıl yeni yıl süslemeleriyle aileler gençler ve çocukların buluşma noktası olan etkinlik alanı ile Bursalılar, açık havada keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

YENİ YIL HEYECANI, CENGİZ ATEŞ'LE DORUĞA ULAŞACAK

'Bursa Yeni Yıl Meydanı' gelecek hafta da dopdolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Pazartesiden perşembeye alandaki tüm etkinlikler devam ederken 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de ünlü sanatçı Cengiz Ateş sevilen şarkılarıyla yeni yıl akşamına renk katacak. 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'ndaki etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Kültür AŞ instagram hesabını takip edebilirler.