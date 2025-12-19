İstanbul'da Maltepe'nin en kalabalık mahallesi Zümrütevler'de bir yandan parklar yenilenirken bir yandan da yeni parkların yapılmasına başlandı. Parklarda geri dönüşümle elde edilen malzemeler kullanılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki parkları yenilerken bir yandan da yeni parklar yapmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilçenin en kalabalık mahallesi olan Zümrütevler'de geri dönüşüm odaklı yenileme işlemlerine başlandı. Geri dönüşüm yoluyla kazanılan malzemeler parktaki oturma gruplarının yapımı için kullanılırken çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Altıntabak Sokak'ta ağaç dikiminin de gerçekleştirildiği çalışmalarda Camii Üstü Parkı'nda yenileme çalışmaları, Yaban Lalesi Sokak'ta ise yeni bir parkın yapımına başlandı.

Belediyeye ait marangozhanede tamamen geri dönüşümle elde edilen ekipmanların konulacağı parklar, belediyeye katma değer sağladığı gibi, atık malzemelerin de değerlendirilmesine olanak sağlayacak