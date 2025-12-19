Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılan otobüs seferleriyle Kayserililerin kayak tatilini daha kolay erişilebilir hale getiriyor. Cumartesi ve pazar günleri hizmete sunulacak ulaşım seferleri, Erciyes'e ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni otobüs seferleri başlatacak. Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne, artık her hafta sonu düzenlenecek olan seferlerle ulaşım daha pratik ve rahat hale geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen 004 hat kodlu otobüs seferleri, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü hizmet verecek. Kale önü duraklarından hareket edecek olan otobüsler, sabah saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de Erciyes Kayak Merkezi'ne yol alacak. Erciyes'ten dönüş saatleri ise 15.00, 16.00 ve 17.00 arasında şehir merkezine yapılacak. Bu sayede Kayserililer, hafta sonlarını Erciyes'te kayak yaparak geçirebilecek, ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde başlatılan bu uygulama, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı hem kolaylaştırıyor hem de kayak turizmini destekliyor. Yeni otobüs seferleri, Erciyes'i keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunacak.