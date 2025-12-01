Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışmalar kapsamında Adem Yavuz Mahallesi 2345 Sokak'ta da parke döşeme çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı düzenlemelerine program dahilinde devam edeceklerini belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güzide Barış Sosyal Tesisleri'nin yan kısmında yeni bir parklanma alanı oluşturdu. Ayrıca tesisin hemen alt bölümünde yeni bir yol açılarak bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedeflendi.

Kocaeli Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üstyapı çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program doğrultusunda sahada yoğun mesai harcayan ekipler, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları bir bir tamamlıyor.

