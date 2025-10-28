İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yönlendirildi. İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ve sağlık ekipleri bölgede olası bir acil duruma karşı hazır bekletiliyor.

İZMİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesini etkileyen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, olası bir ihtiyaç durumuna karşı hızla harekete geçerek Sındırgı'ya ulaştı.

Arama-kurtarma personeliyle birlikte sağlık ekipleri de bölgeye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesine, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi'nden 1 kurtarma aracı ve 1 AKS aracı olmak üzere toplam 2 aracı keşif ve destek amacıyla gönderdi. Deprem sonrası olası ihtiyaç durumlarına karşı Eşrefpaşa Hastanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım Onarım ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de hazır bekletiliyor.