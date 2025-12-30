İzmir Basmane ve çevresindeki çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde Basmane ve çevresinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi.

Basmane'deki Altınordu Spor Kulübü'nün eski binasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yeni yıl sevincini doyasıya yaşadı. Ailelerin de katıldığı buluşmada Başkan Tugay, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

'YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI GİDERMEK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in her noktasına hizmet ettiklerini ancak Basmane ile özel olarak ilgilendiklerini belirtti. Çocukların yaşadıkları şehirlere ve ülkelere bağlanmasının önemine dikkat çeken Tugay, bunun için herkese görev düştüğünü vurguladı. Başkan Tugay, 'Burada yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak, sorunları gidermek için yoğun olarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bize insanları, şehrini, ülkesini seven insanlar lazım' dedi. İzmir'i, Türkiye'yi ve insanları sevdiğini söyleyen Tugay, çocuklara olan sevgisine de değinerek, 'Onlar için güzel bir gelecek kurmak herkesin görevi. Kötü durumlarla mücadele etmeli, iyi şeyleri çoğaltmalı ve dayanışmayı büyütmeliyiz. Gelecekte bu güzel çocuklar arasında çok iyi işler yapan insanlar çıkacak' ifadelerini kullandı.

'İYİLİĞİ ÇOĞALTALIM'

Bir süredir İzmir'e konservatuar kazandırmak için çalıştıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi:

'Oranın en hızlı şekilde yapılması için önemli bir anlaşma yaptık. Hayalim, özellikle bu bölgelerde yaşayan ve müziğe ilgisi olan çocukları kucaklayarak bu tür okullarda yetiştirmek. Sporla ilgilenen çocukları desteklemek ve onlara burs vermek istiyoruz. Sadece buralarda değil, daha gelişmiş yerlerde de çocuklarımızın hak ettikleri başarıya ulaşmaları için yanlarında olacağız. Umuyorum 2026, sizler, aileleriniz, sevdikleriniz, şehirlerimiz ve ülkemiz için çok güzel olur. Altın kalpli insanlar için her zaman elimizden geleni yapacağız. Bu zorlukları birlikte aşmalıyız. Ben inanıyorum, gelecek güzel olacak. İyiliği çoğaltalım.'