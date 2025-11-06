Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ürünlerle TSK'nın gücünü artırıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ silah ve mühimmat teslimatlarını tamamlarken, 1 adet T-70 helikopteri 7 Kasım'da envantere girecek.

ANKARA (İGFA)- Millî Savunma Bakanlığı, savunma sanayinde yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığı açıklandı.

Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığını duyuran bakanlık, söz konusu helikopterin 7 Kasım Cuma günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacağını bildirdi.

Bu arada savunma sanayii etkinlikleri kapsamında da Türkiye'nin katılımının devam ettiği belirtildi. ASFAT Anonim Şirketi'nin 3-6 Kasım tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenen 'Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı (PIMEC 2025)' ve 5-7 Kasım tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen '8'inci Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği'ne katılım sağlayacağı duyuruldu.