İzmir'in kültür ve sanat hayatına yön veren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), mart ayı boyunca sanatseverleri yine dopdolu bir programla buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin mart ayı programı sanat dolu. Konserlerden sergilere uzanan kapsamlı program, İzmir'in kültür-sanat vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

DOĞUNUN ZARAFETİ İZMİR'DE

1 Mart'ta saat 13.00'te Küçük Salon'da yapılacak 'İzmir'de Japon Sakura Esintisi' etkinliği, Japon kültürünün estetik dünyasını sunacak. Ücretsiz etkinlik, iki kültür arasında zarif bir köprü kurmayı hedefliyor.

'PİYANONUN KADINLARI' DENGİN CEYHAN PİYANO RESİTALİ

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 3 Mart saat 20.00'de piyanist Dengin Ceyhan'ı 'Piyanonun Kadınları' resitaliyle ağırlayacak. Türkiye'de kadın besteciler üzerine hazırlanmış ilk albüm olma özelliğini taşıyan proje, anlatımlı konser formatında dinleyiciyle buluşuyor.

İZMİR ODA ORKESTRASI BAROKTAN YANSIMALAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası'nın Baroktan Yansımalar konseri, 4 Mart saat 20.00'de sanatseverlerle buluşuyor. Konser, erken müzik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası saygınlığa sahip Alman şef Reinhard Goebel yönetiminde yapılacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da cuma konserlerine devam edecek. Orkestra, 6, 13 ve 27 Mart tarihlerinde sahne alacak.

33. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR

İzmir'de caz rüzgârı yeniden esiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) iş birliğinde İzmir İtalya Konsolosluğu, Goethe-Institut İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve Institut français Türkiye-İzmir katkılarıyla düzenlenen 33. İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açılışta dünyaca ünlü trompet sanatçısı Fabrizio Bosso ve grubu Fabrizio Bosso Quartet sahne alacak. 7 Mart'ta Küspert & Kollegen, 9 Mart'ta Sibel Köse Sextet feat Tolga Bilgin, 11 Mart'ta Knobil, 17 Mart'ta ise Jef Giansily Quintet 'Insight' projesiyle sahnede olacak. Festival kapsamında atölyeler, müzikli söyleşiler ve belgesel gösterimleri de gerçekleştirilecek.

ZEUS: UNUTULMUŞ BİR TANRININ ÖFKESİ

Ahmet Ümit'in kaleminden çıkan, bestesi Evrim Demirel imzası taşıyan 'Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi' anlatımlı konseri, ilk seslendirilişiyle 7 Mart'ta sanatseverlerle buluşuyor. Mitoloji ile çağdaş anlatımı bir araya getiren eser, güçlü metni ve özgün müziğiyle izleyiciyi etkileyici bir sahne deneyimine davet ediyor. Gecede ayrıca, müzik, sanat ve edebiyat dünyasının çok yönlü ismi Bertan Rona'nın şiirleri üzerine, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş tarafından bestelenen 'Rona Şarkıları' da dinleyiciyle buluşacak. Konserde Camerata Punta eşliğinde Soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Mezzosoprano Zeynep Halvaşi sahne alacak.

'GENÇ BİR SESİN YÜKSELİŞİ' SÖYLEŞİSİ GENÇLERLE BULUŞUYOR

Opera sanatına ilgi duyan gençler için ilham verici bir buluşma olacak 'Genç Bir Sesin Yükselişi' söyleşisi, 9 Mart Pazartesi saat 19.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek. Söyleşiye, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Ayşe Şener Özmen ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Hasan Can İşgüden katılacak.

'O DA TEKFEN' AASSM'DE

Tekfen Filarmoni'nin oda müziği projesi O da Tekfen, 11 Mart Çarşamba saat 20.00'de Küçük Salon'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor. Yağızcan Keskin (klarnet), Çağdaş Engin (klarnet/basset horn), Fevzi Onur Ustabaş (klarnet/basklarnet) ve Kandemir Basmacıoğlu (piyano), klasik repertuvarın seçkin eserlerini üç klarnet ve piyano için hazırlanmış özel düzenlemeleriyle seslendirecek.

İZMİR ODA ORKESTRASI YENİDEN SAHNEDE

Avusturyalı klarnetçi ve orkestra şefi Andreas Ottensamer ile Sırp kemancı Nemanja Radulović, 18 Mart Çarşamba Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da İzmir Oda Orkestrası'nın konuğu olacak.

KAĞAN KORAD & ÖZBERK MİRAÇ SARIGÜL GİTAR RESİTALİ

Dünyanın dört bir yanında yüzlerce konser vermiş usta gitarist Kağan Korad ile uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle kariyerini zirveye taşıyan genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül, 25 Mart Çarşamba seyircileriyle buluşuyor.

PAS DE DEUX AASSM'DE

Hollandalı-İngiliz kemancı Daniel Rowland ve Sırp-Fransız çellist Maja Bogdanović, olağanüstü müzikal uyumlarıyla 26 Mart Perşembe saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da 'Pas De Deux' konserinde izleyiciyle buluşuyor.

'MÜZİĞİN BAVULU' MÜZİKLİ SÖYLEŞİ

Sanatın hikâyesini sahneye taşıyan 'Müziğin Bavulu' müzikli söyleşi, 27 Mart Cuma saat 20.00'de yapılacak. Gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile şair, fotoğraf sanatçısı ve gezgin Akgün Akova'nın buluştuğu söyleşi, müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği özel bir sahne deneyimi sunacak.

'IŞIĞIN BAVULU' FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Gezgin ve fotoğraf sanatçısı Akgün Akova, 28 Mart Cumartesi 'Işığın Bavulu' fotoğraf atölyesi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olacak. Atölye ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.