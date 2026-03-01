İSTANBUL (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın iftar programında hem Ramazan mesajı verdi hem de İran-İsrail gerilimine ilişkin 'Diplomasiye alan açılmalı' çağrısında bulundu. 28 Şubat'ın yıl dönümüne de değinen Erdoğan, 'Milletin inancından dolayı tahkir edildiği günler geride kaldı' dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini belirterek teşkilatlara sahadaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, hem İran'ın egemenliğini ihlal eden adımların hem de Körfez ülkelerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'nin ateşkes ve müzakere için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 'Ülkemizin güvenliğini önceleyen bir politikayla bu hassas süreci yöneteceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 28 Şubat müdahalesinin 29. yıl dönümünü de hatırlatan Erdoğan, sürecin demokrasiyi ve millet iradesini hedef aldığını belirterek, başörtüsü yasakları ve katsayı uygulaması gibi uygulamaların sona erdirildiğini söyledi.

İftar programı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir öğrenci yurdunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.