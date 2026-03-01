İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı koordinesinde Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssünün Kayseri'de hayata geçirildiğini duyurdu. Proje tamamlandığında afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada uçaklar havalanacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, afetlerin değişen iklim koşullarıyla birlikte sıklık, şiddet ve çeşitlilik bakımından arttığına dikkat çekilerek, risk azaltma ve güçlü müdahale kapasitesinin hayati önemde olduğu vurgulandı. Bakanlık, 'Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü' anlayışı ve bütünleşik afet yönetimi vizyonu doğrultusunda ülkenin her türlü afete karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirildiğini belirtti.

STRATEJİK MERKEZ: KAYSERİ

Proje kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı'na tahsis edilen Kayseri eski terminal binası, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürülüyor.

Kayseri Havalimanı'nda askerî ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askerî kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğü'nün kurulmuş olması, projeye stratejik bir avantaj sağlıyor.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri'de hayata geçiriliyor.



15 DAKİKADA SEVKİYAT, 30 DAKİKADA HAVALANMA

Projenin son aşamaya geldiği belirtilirken, yeni lojistik üs sayesinde afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30'uncu dakikada uçaklar havalanmış olacak. Üs; arama-kurtarma ekipleri, acil barınma üniteleri, kritik malzeme ve ekipmanlar ile insani yardım unsurlarının sevke hazır şekilde konuşlandırılacağı stratejik bir merkez olarak hizmet verecek.

Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipler ve tam donanımlı altyapısıyla tesisin yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu hayati yatırımın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunularak projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.