11 Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk haftası geride kalırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu Ramazan Çadırı halkın ilgisiyle dolup taşıyor. Aynı sofra etrafında oruçların açıldığı Ramazan Çadırı, iftar sonrasındaki etkinlikleriyle de özlem duyulan eğlencelere ev sahipliği yapıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu Ramazan Çadırı, bu anlamda kültürel bir misyonu da yerine getiriyor.

Ramazan denince akla ilk gelenler arasında yer alan Karagöz ve Hacivat severek izlenen eğlencelerin başında geliyor. İftar sonrasında sahne alan tarihi ve sevimli ikili, çocukların Ramazan neşesine neşe katıyor. Karagöz- Hacivat gösterileri aynı zamanda yüzyıllardır gerçekleştirilen gölge sanatını da gelecek nesillere taşıyor. Jonglör'ün gerçekleştirdiği akrobasi gösterileri de eğlencelere renk katıyor.

MİNİK KALPLERDE YEŞEREN İLAHİ AŞK

Etkinliklerde severek izlenen bölümlerden birini ise hiç kuşkusuz ilahilerle bezenmiş mini konserler oluşturuyor. Yetişkinlerin yanı sıra konserleri çocuklar da huşu içinde izliyor. Çocuklar, minik kalplerinde ilahi aşkın en güzel şekilde yeşerdiğini gösteriyor.

Öte yandan İzmit'teki Ramazan Çadırı'nda oruçlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü öğrencilerinin okuduğu akşam ezanıyla açılıyor. Aynı zamanda İzmit'teki camilerde din görevlisi olarak görev yapan öğrenciler, konservatuvar eğitimleriyle göz dolduruyor. Dini Musiki öğrencileri ezan öncesinde ise Kur'an tilaveti okuyor.