Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek kırsalda ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla Güney ilçesinde 798 üreticiye toplam 3 bin 640 çuval kompoze gübre desteği verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Güney ilçe merkezinde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, DBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, 'Tohumla toprağı buluşturanı baş tacı edemezsek şehirde yiyecek ekmek bulamayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'betona değil, üretene yatırım' anlayışıyla hareket ediyoruz' dedi. Desteklerin hiçbir siyasi ayrım gözetmeden dağıtıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Bu kaynaklar sizlerin emeğidir, bizler sadece emanetçisiyiz' ifadelerini kullandı. Ayrıca Güney'de kreş, sosyal tesis ve çok amaçlı kullanım alanlarını içeren yeni bir yatırımın temelinin bu yıl içinde atılacağını açıkladı.



'ÜRETEN ÇİFTÇİ REKABET EDEMİYOR'

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise konuşmasında artan mazot ve gübre fiyatlarına dikkat çekerek, üreticinin ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu söyledi.

Geçmişte bir kilogram buğdayla bir litre mazot alınabildiğini hatırlatan Horzum, bugün aynı mazotu alabilmek için yaklaşık beş kilogram buğday verilmesi gerektiğini ifade etti.

Komşu ülkelerde mazot ve gübre fiyatlarının daha düşük olduğuna dikkat çeken Horzum, bu şartlarda Türk çiftçisinin rekabet gücünün zayıfladığını belirtti. Horzum, CHP'li yerel yönetimlerin üreticiye yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı.



'GÜNEY KÜÇÜK ARAZİLERDE BÜYÜK EMEK VERİYOR'

Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın ise ilçede geniş tarım arazileri yerine daha küçük ve emek yoğun üretim alanlarının bulunduğunu belirterek, üzüm, kekik ve tütün üretiminin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gübre desteğinin üreticiler için büyük değer taşıdığını vurgulayan Eraydın, önümüzdeki aylarda kreş, etüt merkezi ve konferans salonu projelerinin temelinin atılacağını açıkladı.

2026'DA DA DESTEKLER SÜRECEK

DBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu ise tarımsal desteklerin sistematik ve planlı biçimde sürdürüldüğünü belirtti.

2026 yılında da programların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Arazsu, yalnızca bu yıl il genelinde 9 bin 847 üreticiye toplam 2 milyon 46 bin kilogram gübre desteği sağlandığını açıkladı.

Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Güney ilçesindeki 798 üreticiye toplam 3 bin 640 çuval kompoze gübre desteği verildi.