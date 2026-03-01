Doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasında, kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleri ile vatandaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mersin'in en ücra köşesine kadar bakım hizmeti götürüyor.

İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olan ekipler, uzakları yakın etmeye ve tüm yurttaşların hayatını kolaylaştırarak herkesin kimsesi olmaya devam ediyor.

Anamur ilçesinde onlarca vatandaşa ulaşan ekipler, en ücra köşelere kadar ulaşarak sosyal belediyeciliği yaşamın içinde var ediyor.

BÜYÜKŞEHİR; 'EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ' İLE KİLOMETRELERİ AŞIYOR

Yaş almış, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar için bir telefon kadar yakın olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını Toros Dağları'nın eteklerinden kent merkezine kadar 13 ilçede yaşatarak vatandaşların takdirini topluyor.

Kilometrelerce mesafeleri aşarak vatandaşların bakım ihtiyacına koşan Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar her aşamada özveri ile çalışıyor.

Ekipler bu kapsamda; yaş almış, ilgi ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine kadar giderek, bedensel bakım, banyo ihtiyacı, tıraş, ev temizliği, sağlık kontrolleri gibi işlemleri tamamlıyor.

Ev temizliği, kişisel bakım ve sağlık muayenelerini yapan ekipler, evde bulunan arızalarda da vatandaşlara hizmet ediyor. Evlerin her köşesini titizlikle temizleyen ekipler, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını sorarak eksik bırakmadan görevlerini tamamlıyor.

İNSAN ODAKLI HİZMETLER ARDINDA GÜLEN YÜZLER VE SICAK BAĞLAR BIRAKIYOR

Vatandaşlara güler yüzle hizmet eden Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, Büyükşehir'in insan odaklı hizmetlerini, doğumdan ölüme belediyecilik anlayışını, 'memnuniyetle çalışıyoruz' yaklaşımını evlere ve sıcak kalplere taşıyor.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a kadar kentin her noktasına yetişen ekipler, vatandaşların sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, bir evlat sevgisiyle duygusal ihtiyaçlarına da dokunuyor.