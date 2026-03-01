Ordu'da yüksek rakımlı ilçe ve mahalleleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU(İGFA) - Kar kalınlığının ortalama 118 santimetreye, bazı bölgelerde ise 200 santimetreye ulaştığı şehirde heyelanlar da meydana geldi.

Ekipler yüksek kesimlerde karın 200 cm'ye ulaştığı ilde 576 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, 69 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 21 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

Küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler, tedbiri elden bırakmıyor.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiğini vurguladı.