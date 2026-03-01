Nevşehir Belediyesi'nin ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla yürüttüğü Mehteran Takımı ile sahur saatinde vatandaşları uyandırma geleneği bugün 2000 Evler Mahallesi ve bağlı sokaklarda devam etti. Nevşehirli vatandaşlar sahura Mehteran takımının çaldığı marşlar ve şarkılarla uyandırıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ramazan Ayı boyunca sahur saatinde Nevşehir'in farklı mahallelerinde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldıran Mehteran Takımı vatandaşlardan büyük ilgi ve teveccüh görüyor.

Geçtiğimiz hafta Bekdik Mahallesi, TOKİ 5, TOKİ 4, TOKİ 3, TOKİ 2, TOKİ 1, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sümer Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi'nde çalınan marşlarla sahura uyandırılan Mehteran Takımı Osmanlı geleneği bugün 2000 Evler Mahallesi'nde devam etti. Nevşehir Belediyesi özlenen sahur geleneklerini yaşatan ve özellikle cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gece mahallelerde marşlar çalarak vatandaşları rahatsız etmeden manevi iklimi korumaya çalışan Mehteran Takımı Osmanlı geleneğini de devam ettirerek gelecek kuşaklara taşıyor.

Mehteran Takımı ile mahalle mahalle dolaşarak Nevşehirli vatandaşların hal hatırlarını soran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada 'Zamanında Osmanlı gelenekleriyle bize uygun şekilde ramazan nasıl yaşanırsa bu şehirde öyle yaşamaya çalışıyoruz. Sadece gece sahurda değil gündüz vakti iftar vakti de aynı şekliyle Ramazanı ruhuna uygun olarak bu şekilde yaşamaya gayret sarf ediyoruz. Nevşehir de daha önce başlattığımız geleneği devam ettirerek ruhuna uygun şekilde kutlamaya, insanlarımızı gece mehterle sahura kaldırmaya gayret ediyoruz. Onlar keyif alıyor biz keyif alıyoruz. İnşallah bunu da yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.