EDİRNE (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2 bin 530 sosyal konutun kura çekimi için Edirne'ye gitti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'ne ziyarette bulunan Bakan Kurum, camide yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Mimar Sinan'ın en nadide eserlerinden Selimiye'nin gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Daha sonra restorasyonu yapılan Havlucular Hanı'nı dolaşan Bakan Kurum, Tarihi Mezit Bey Hamamı'nda da incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM, SIFIR ATIK ŞENLİĞİNE KATILDI

Bu arada Söğütlük Millet Bahçesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum Sıfır Atık Şenliği'ne katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Şenlik alanında kurulan atölyeleri gezen Bakan Kurum, öğrencilerle ağaç dikti.

Çocuklarla sohbet eden Bakan Kurum, millet bahçesine havuz, öğrencilerin okuluna da halı saha sözü verdi.