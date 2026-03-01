İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının onuncu gününde bereketli sofraları bu kez Ödemiş'te kurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini her gün bir ilçede sürdürmeye devam ediyor.

Ramazanın onuncu gününde bu kez sofralar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla Ödemiş'te kuruldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın ev sahipliğinde Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda Başkan Tugay'ı Bıçakçı Köyü'nden çocuklar karşıladı. Çocuklar Tugay'ı köye davet etti. Tugay da 'Ramazan ayı bitsin geleceğim, sizi ziyaret edeceğim' dedi. İftara siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Muharip Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi üyeleri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Sizlerle burada iftar açmak benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Biliyorum ki burada birlik, beraberlik içinde bu sofraların etrafında oturmamız, aynı duyguyu paylaşmamız, el açıp Allah'a şükretmemiz, dua etmemiz bir bolluk bereket vesilesi olacak. Ben diliyorum ki; o bereket, bolluk bütün ülkemizin, tüm İzmirli hemşehrilerimizin üzerine olsun. Bizler Allah'a inanıyoruz, onun bize yardım edeceğine de inanıyoruz. Onun için dualarımızı ediyoruz ama şunu da biliyoruz, sadece dua etmekle olmaz, çalışmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Biz bu düşüncelerle yola çıktık, sizlerden aldığımız manevi güçle, o destekle yolumuz devam ediyoruz' dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 'Sadece ramazanda ve iftar sofralarında değil, birlik beraberlik içinde Başkanımız Dr. Cemil Tugay ile çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Kısıtlamalar, engellemeler ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğiz. Engelleri yok ederek çok daha fazlasını yapacağız' diye konuştu.