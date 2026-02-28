Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlediği iftar programında basın dünyasının deneyimli isimleri ile genç gazetecileri aynı sofrada buluşturdu. İstanbul Çamlıca’daki İhlas Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen programa çok sayıda gazeteci, yazar, akademisyen ve iletişim fakültesi öğrencisi katıldı.

UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı, mesleki dayanışma ve vefa duygusunun ön plana çıktığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Organizasyon, yalnızca oruçların açıldığı bir etkinlik olmanın ötesine geçerek; tecrübe paylaşımının yapıldığı, meslektaşlık bağlarının güçlendiği bir platforma dönüştü.

Mesleğin Tecrübesi Gençlere Aktarıldı

Programda ulusal basında uzun yıllar görev yapmış deneyimli gazeteciler ile mesleğe yeni adım atan genç iletişimciler yan yana oturdu. Usta isimler, gazeteciliğin zorluklarını, geçmişte yaşanan unutulmaz anıları ve mesleğin etik sorumluluklarını gençlerle paylaştı. Samimi sohbetlerin yaşandığı gecede, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil; kamu adına sorumluluk taşıyan önemli bir görev olduğu vurgulandı.

“Bu Sofra Dayanışmanın Simgesidir”

Programda konuşan Başkan Yüksel, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece iftar açmuyoruz; mesleki dayanışmayı, dostluğu ve vefayı da paylaşıyoruz. Yıllarını basına adamış değerli büyüklerimizle, geleceğin gazetecileri aynı sofrada buluştu. Bu tablo bizim için büyük bir gurur.”

Gecenin sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, katılımcılar bu tür buluşmaların basın camiasında birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.