Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, İzmirliler 350 metrelik Atatürk posteri ile 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde buluştu. Alsancak Limanı yakınındaki Kordon Çocuk Parkı'ndan başlayan Ata'ya Saygı Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında çok sayıda etkinlikle anılıyor. Bu kapsamda 350 metrelik dev Atatürk posteri ile 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi parti temsilcileri, spor kulüplerinin sporcuları, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

350 METRELİK ATATÜRK POSTERİYLE YÜRÜDÜ

Alsancak Limanı yakınındaki Kordon Çocuk Parkı önünde toplanan binlerce İzmirli, 14.00'te yürüyüşe başladı. Kortej 350 metrelik dev Atatürk posteri ile 1. Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na ilerledi. Sessiz yürüyüşün ardından meydanda hazırlanan koreografiyle 1881-193∞ yazısı oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Bizler kurtuluşun başladığı, Cumhuriyet'in köklerini saldığı şehrin sakinleriyiz. Biz, ulu önderin hemşehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı, bu kent o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı. Bugün bizlere düşen görev, o ışığı canlı tutmaktır. Adaletle, vicdanla, emekle, umutla, Cumhuriyet'i yaşatırken her gün yeniden kurmaktır. İzmir'in her sokağında, bir çocuğun gülüşünde, bir öğretmenin emeğinde, bir gencin umudunda Atatürk'ün sesi, düşüncesi ve aydınlık yarınlar için mücadelesi yaşamaya devam ediyor' diye konuştu.