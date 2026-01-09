Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kütüphane ve spor salonunda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, gençlerin kütüphaneye, vatandaşların ise spora gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl 110 milyon TL yatırım maliyeti ile hayata geçirdikleri Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkez bünyesinde hizmet veren kütüphane ve spor salonunda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla ve gençlerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezlerinin Kayseri'ye kattığı değere dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ni gezen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi 'kütüphaneler şehri' haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Kütüphaneye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükkılıç, 'Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel mekân, Kayseri'mize çok yakıştı. Özellikle gençlerimizin kütüphanemize gösterdiği yoğun ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu teveccüh, yaptığımız hizmetlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösteriyor' dedi.

Başkan Büyükkılıç daha sonra Spor A.Ş. tarafından işletilen spor salonunu ziyaret ederek spor yapan vatandaşlarla sohbet etti. Büyükkılıç, 'Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. Sosyal yaşam merkezlerimiz, sadece bulundukları mahallelere değil, tüm şehre değer katıyor' ifadelerini kullandı. Kayseri'yi 'Dünya Spor Başkenti' yapma hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sporu her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.