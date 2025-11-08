İzmir Aliağa Belediyesi, son yıllarda tarihten coğrafyaya, arkeolojiden kent kültürüne kadar farklı alanlarda birçok kitap yayımladı. Belediyenin yayıncılık markası 'Aliağa Kent Kitaplığı' logosuyla yayımlanan eserler, vatandaşlar ve akademik çevreler tarafından büyük ilgi gördü. Aliağa Belediyesi, 'Aliağa Kent Kitaplığı' yayınevinin ardından 2023 yılında 'Aliağa Çocuk' adıyla ikinci yayınevini kurdu. 2026 yılında belediye tarafından her iki yayınevinden de yeni eserler okurlarla buluşacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kültür vizyonu kapsamında 2014 yılında kurulan Aliağa Kent Kitaplığı, kent tarihi ve kültürüyle ilgili onlarca esere ve bilimsel çalışmaya imza attı. Başkan Serkan Acar'ın göreve gelir gelmez başlattığı 'Aliağa Kent Belleği Araştırmaları' ve 'Aliağa Kent Kitaplığı' projeleriyle, Aliağa ve çevresinin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal zenginlikleri kent belleğine kazandırıldı. Bugüne kadar yayımlanan 22 eserle, Aliağa Belediyesi Türkiye'de en çok kitap yayımlayan yerel yönetimlerden biri oldu.



BİLGİNİN IŞIĞINDA ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI

'Aliağa Kent Kitaplığı' yayınevinden 2026 yılında yeni eserler okurlarla buluşacak. Belediye tarafından 2026'da 'Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri', 'Aliağa'da Ekonomik ve Sosyal Yaşam: 1923-1960', 'Aliağa'nın Doğal Zenginlikleri: Ağaçlar, Çalılar ve Bitkiler', 'Helvacı Kilimi', 'Aliağa Gastronomi Kültür Envanteri', 'Myrina, Kyme, Gryneion, Tisna, Aigai' antik kentleri tanıtım kitapçıkları, 'Helvacı Halkbilim Çalışması' ve 'Uzaktaki Aiolis: Dünya Müzelerindeki Aiolis Eserleri' gibi eserler yayımlanacak.



ÇOCUKLAR UNUTULMADI. 3 YENİ ÇOCUK KİTABI GELİYOR

'Aliağa Çocuk' yayınlarından daha önce iki macerası yayımlanan 'Ali ve Ece' resimli çocuk öyküleri serisinin 'Ali ve Ece 23 Nisan'da', 'Ali ve Ece Yavru Flamingo' ve 'Ali ve Ece Piknik Günü' adlı kitapları ise 2026 yılının ilk aylarında çocuklarla buluşacak.