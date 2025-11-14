Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı itibarıyla ülke genelinde 129 bin kültür varlığı ve 27 bin sit alanının kayıt altına alındığını açıkladı. Restorasyon, müzecilik ve kültürel miras projelerine 2025 yılında toplam 3,5 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Bakan Ersoy, 65 ilde 255 kazı alanında 15 binden fazla envanterlik buluntunun bilim dünyasına kazandırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı bütçe sunumunda arkeoloji, restorasyon ve müzecilik çalışmalarına dair kapsamlı bilgiler verdi. Ersoy, 2025 yılı sonu itibarıyla yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının yıllık 780'e ulaştığını, ülke genelinde tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısının 129 bin 506, SİT alanlarının ise 27 bin 462 olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak 2025 yılında 65 ilde 255 kazı alanında çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bakan Ersoy, 'Yabancı heyetlerce yürütülen 29 kazıya Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 200'ü aşkın kişi istihdam edilirken, 15 binden fazla envanterlik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı' dedi.

Vakıf eserlerine de özel önem verdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, 2025 yılının 9 ayında 101 eserin restorasyonunun tamamlandığını, yıl sonunda bu sayının 121'e çıkacağını açıkladı.

Son iki yılda İstanbul'da Fatih Beyazıt Camii, Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası ve Sıra Odalar başta olmak üzere 166 vakıf kültür varlığının restorasyonu tamamlandığını ifade eden Bakan Ersoy ayrıca, tarihindeki en büyük restorasyonun Ayasofya'da devam ettiğini vurguladı.

Vakıf eserlerini korumanın yanı sıra vakıf senetlerine uygun sosyal destek çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Mehmet Nuri Ersoy, '2025 yılında 7 bin kişiye aylık ödeme yapılırken, 50 bin öğrenciye burs sağlandı ve 75 binin üzerinde aileye gıda yardımı yapıldı' dedi.

DİYARBAKIR E TİPİ KAPALI CEZAEVİ 2026'DA KÜLTÜREL KOMPLEKS OLACAK

Bu arada'Gece Müzeciliği' uygulamasıyla 27 müze ve ören yerinde yaz döneminde gece ziyaret imkânı sunulduğunu ve 550 binden fazla ziyaretçinin bu deneyimden faydalandığını belirten Bakan Ersoy, Hatay'daki tarihi binaların restorasyon ve kentsel tasarım çalışmalarının sürdüğünü, Eski Meclis Binası'nın Devlet Tiyatroları'na tahsis edileceğini açıkladı. Deprem bölgesinde özel mülkiyetteki tescilli taşınmazların korunması için 2025'te 1,5 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade eden Ersoy, 2026 için de aynı ödeneğin planlandığını söyledi. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nin müze, tiyatro ve kültürel kompleks olarak 2026'da halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

Bakan Ersoy, Antalya Müzesi'nin çağdaş müzecilik anlayışıyla 2026'da halka açılacağını ve kapalı alanın neredeyse iki katına çıkarılacağını, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında süren restorasyon ve dönüşüm projeleri sonunda Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'nin Haydarpaşa'da hizmete gireceğini duyurdu.