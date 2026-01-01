İzmir Şehir Tiyatroları'nın gençlerin tiyatro sanatına ilgisini artırmak hedefiyle gerçekleştirdiği 'Genç Sorular' etkinliği devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları Topluluğu üyeleri, Nazım Hikmet'in kaleme aldığı ve Orhan Alkaya'nın Kuvayi Milliye temasıyla sahneye taşıdığı 'Yolcu' oyununu izledikten sonra oyuncular ile bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) başlattığı 'Genç Sorular' etkinliği İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Soru-cevap formatında düzenlenen etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları Topluluğu üyeleri katıldı.

Genç katılımcılar, Nazım Hikmet'in kaleme aldığı ve Orhan Alkaya'nın Kuvayi Milliye temasıyla sahneye taşıdığı 'Yolcu' oyununu izledikten sonra, oyuncular Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Efe Ünal, hem oyuncu hem de nöbetçi rejisör olarak görev alan Deniz Gürzumar ile bir araya geldi. Buluşmada, oyunun sahneye taşınma süreci, rejinin yaklaşımı ve oyuncuların karakterlerine hazırlanma aşamaları üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca gençler, tiyatro üretim sürecine dair merak ettikleri soruları doğrudan sanatçılara yöneltme fırsatı bulurken, tiyatro sanatının toplumsal sorumluluğu ve kültürel bellekteki yeri üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Sanatçılar, sahne deneyimlerini paylaşarak gençlerin tiyatroya bakışını derinleştirmeyi amaçladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, genç kuşağın tiyatroya olan ilgisini artırmak ve bilinçli seyirci yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Sorular' etkinliğini, sezon boyunca farklı oyunlar ve katılımcılarla sürdürmeyi hedefliyor.