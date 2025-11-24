İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay idaresinde toplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda İZBAN'ın ücret tarifelerinde indirim yapılırken, öğrenci kartlarına ilişkin önerge kapsamında ise 7-26 yaş arası yurttaşların 'genç' ibaresiyle oluşturulacak tarife üzerinden toplu ulaşım indiriminden yararlanması kararlaştırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan toplantılarının 5. birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Mecliste Basmane çukuru olarak bilinen 1039 ada, 8 parselin yapı yüksekliği 84 metre olarak belirlendi. Ayrıca 1 Aralık itibariyle hem İZBAN ücret tarifelerinde indirim olacak hem de 7-26 yaş arası bireyler için 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulaması yürürlüğe girecek. 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan tüm 'öğrenci' ibareleri 'genç' olarak değiştirilecek ve bu yaş grubu toplu ulaşım indiriminden yararlanacak.

BASMANE ÇUKURU BÖLGESİNDE YAPI YÜKSEKLİĞİ SINIRI

Meclis gündeminde, Basmane çukuru olarak bilinen 1039 ada, 8 parselin yapı yüksekliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu Değișikliği önerisi, acil kaydıyla İmar Komisyonu'na gönderildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre Basmane Çukuru olarak bilinen alanı da kapsayan 20 bin metrekare büyüklüğündeki 1039 ada, 8 parselde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında daha önce 'serbest' olan yapı yüksekliği, artık 84 metre olacak.

BİLETLERDE 'GENÇ' DÖNEMİ

Mecliste, İZBAN tarife ücretlerinde de indirim düzenlemesine gidildi. Oy çokluğu ile alınan karara göre 1 Aralık itibariyle tam bilet 30 TL, öğrenci bileti 12,5 TL olacak.

Kilometre başı fiyatlarda ise 20 kilometreden sonra kilometre başına tam biletlerde 1,17 TL, öğretmenlerde 0,525 TL ve öğrencide ise 0,50 TL ek ödeme yapılacak. Mecliste ayrıca öğrenci biletlerinde yaş sınırı konusu da gündeme geldi. Sosyal devlet ilkesi, fırsat eşitliği, ekonomik destek ve toplu ulaşım hizmetine erişimde adalet bakımından gündeme gelen önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan karara göre artık 7-26 yaş arası kişiler için 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulaması yürürlüğe girecek. Bu doğrultuda 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan tüm 'öğrenci' ibareleri 'genç' olarak değiştirilecek, tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak değişecek. Böylece 7-26 yaş arası tüm gençler, indirimli toplu ulaşım tarifelerinden yararlanabilecek.

TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHRİ

Mecliste madde üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, '25 yaş altında olan insanların büyük bölümü zaten öğrenci diye düşünüyoruz. 25 yaş altında ama öğrenci olmayanları hayal edelim. Bir insan düşünün; toplu taşıma ile okula gitmiyorsa muhtemelen bir sanayide çıraktır, kalfadır. İstediğimiz şey, herkese mümkün olan en uygun fiyatla toplu ulaşımı sağlamak. İzmir, bilet ücretleri ve 90 uygulaması ile toplu ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehridir. Biz '25 yaş altındaki genç arkadaşlarımızın okula gidemeyenleri de bu indirimden faydalanmalı' dediğimizde vicdanen iyi hissediyorum. Zaten işi olmayan, okula gidemeyen, büyük ihtimalle maddi olarak ailesine ya da başkasına bağımlı olan insanlara sosyal destek: Gerçekten para harcayacaksak bu insanlara harcayalım. Maaş alan ve toplu ulaşım indirimden faydalanmak için açık öğretime kendini kaydettirenlerdense sanayideki kalfaları, çırakları, ihtiyacı olan o çocukları bu indirimden faydalandırmayı daha doğru buluyorum' dedi.