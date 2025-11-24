Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşları çalındı, liderler heyetlerini tanıttı ve baş başa görüşmelere geçti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye devlet ziyaretinde bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşıladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee'nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Anlaşmaların imza töreni ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile Ortak Basın Toplantısı sonrasında resmi yemek düzenlenecek.