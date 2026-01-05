Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 2026 yılı ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında lojistik altyapı, jeotermal enerji ve tarım sektöründeki son gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, 2026 yılının ilk toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımına göre toplantıda üç ana gündem maddesi üzerinde duruldu.

Buna göre, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarının geliştirilmesine yönelik mevcut durum değerlendirildi, yapılması gereken ilave adımlar tartışıldı. Ayrıca Türkiye'nin jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve potansiyeli detaylı biçimde ele alındı. Yılmaz, toplantının ekonomik planlama ve stratejilerin şekillendirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Toplantıda tarım sektöründeki son gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri de masaya yatırıldı.

İşte bugünkü EKK'da değerlendirilen hususlar: