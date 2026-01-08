İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kentte saatte 120 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle vatandaşları uyardı, okulların geçici süreyle tatil edilmesi çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da etkili olan şiddetli lodos fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Milletvekişli Türkoğlu, rüzgâr hızının bazı bölgelerde saatte 120 kilometreye ulaştığının bildirildiğini belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bursalılara uyarılarda bulunan Türkoğlu, açık alanlardan, kaldırımlardan, tabela ve direklerin bulunduğu bölgelerden, inşaat sahaları ile dar sokak aralarından mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade ederek, olası risklerin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, yetkililere de çağrıda bulunarak, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların geçici süreyle tatil edilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

