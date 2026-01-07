Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki yılın ilk grup toplantısında 2026'nın reform yılı olacağını açıkladı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nın Meclis'in desteğiyle hayata geçirileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılının Türkiye için bir reform yılı olacağını vurguladı. Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz' dedi.

2025 yılının dünya genelinde krizler, çatışmalar ve savaşlarla geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zorlu süreçte Türkiye'nin çıkarlarını kararlılıkla savunduklarını belirtti. Erdoğan, 'Yönetmek zorunda olduğumuz bu zorlu dönemde milletimizin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2008833707503735041

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'de yaşananlara, İran'a yönelik saldırılardan Sudan'daki insani krize kadar pek çok başlıkta Türkiye'nin tutumuna değinerek, 'Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik' dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yıl boyunca karşılaşılan tüm zorluklara rağmen milletin başını yere eğdirmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Türkiye'nin ve Türk milletinin şanına, saygınlığına uygun şekilde hareket ettik' diye konuştu.

https://youtu.be/8UgOTPbNHy8