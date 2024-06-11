İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti Genel Merkez Yönetim Kademesinde görev alacağından dolayı bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şu an yürütmekte olduğu İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli'de yönetim kurulu toplantısında konuşan Nusret Acur; İlerleyen günlerde Genel Merkezde bir Genel Başkan Yardımcımızın Bölge Koordinatörü olarak atanacağını söyleyerek mevcut görevinden ayrılmak durumunda kaldığını yönetim kuruluna bildirdi. Görev yaptığı süre boyunca birlikte çalıştığı tüm yönetim kurulu üyelerine, İlçe Başkanlarına ve yönetimlerine, Belediye Meclis Üyelerimize, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıklarına, Mahalle Başkanlarına ve tüm partililere teşekkür eden Nusret Acur, İYİ Parti için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını ifade etti.

Ayrıca görev yaptığı süre boyunca kendilerine nezaket gösteren Kocaeli Valimize, İlimizin Milletvekillerine, Belediye Başkanlarımıza, Diğer siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanlarına, Kocaeli’nin emektar basın mensuplarına ve tüm Kocaeli halkına şükranlarımı sunuyorum dedi.

İl Başkanı Nusret Acur’un İl Başkanlığından ayrılmasıyla birlikte Kocaeli İl Başkanlığı görevine başka bir ismin çok yakın sürede atanacağı öğrenildi.